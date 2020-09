Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks Unicef weltweit 5,2 Millionen Kinder unter fünf Jahren an vermeidbaren Ursachen gestorben. Das seien so wenige wie nie zuvor seit Beginn der Statistiken. 1990 seien noch 12,5 Millionen Kinder an vermeidbaren Ursachen gestorben. Das teilte Unicef gemeinsam mit anderen UN-Organisationen in New York in einem Bericht zur Kindersterblichkeit mit.