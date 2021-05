Insgesamt sei die Polizeipräsenz im Darknet zwar wesentlich höher als im sogenannten Clear-Web, erklärt Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger bei ZDFheute live. Allerdings dürfe man das gesamte Clear-Web nicht außer Acht lassen - denn vor allem in den Sozialen Medien und in Messenger-Diensten würde Cybergrooming tagtäglich stattfinden, so Rüdiger - und zwar grenzüberschreitend.