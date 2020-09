Wie nötig die Aufklärung wäre, zeigte bereits 2018 das Ergebnis einer Studie, wonach zwischen 1946 und 2014 insgesamt 3.677 Kinder und Jugendliche von sexuellem Missbrauch in Einrichtungen der Kirche betroffen gewesen seien. Mit dem Aufklären tausendfachen Missbrauchs von Kindern tut sich in Deutschland aber offenbar nicht nur die Kirche schwer.



Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs sieht ein fehlendes Bewusstsein für die Notwendigkeit eines gründlichen Aufarbeitens von Unrecht weitverbreitet in der Gesellschaft - auch in Institutionen wie Schulen, Sport- und Freizeitvereinen.