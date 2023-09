An einem anderen geschichtsträchtigen Ort beginnt der Staatsbesuch am Nachmittag. Am Triumphbogen legen Macron und Charles III. einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten nieder. Am Donnerstag besuchen sie die Baustelle der Kathedrale von Notre Dame. Dazwischen ist Zeit für politischen Smalltalk: informell, im Elysée-Palast.