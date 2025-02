Weniger Kinobesucher im vergangenen Jahr

2023 hatten Drehbuchautoren und Schauspieler in den USA monatelang die Arbeit niedergelegt - deshalb verschob sich der Start von einigen Filmen auch langfristig in Deutschland. Andererseits kamen 2024 mit "Wicked", "Dune: Part Two" oder "Deadpool & Wolverine" auch einige starke Blockbuster heraus.