Mehr als 820.000 Besucher hatten die deutschen Kinos am ersten Juliwochenende - Grund genug für einen kleinen Branchenjubel. Und am Folgewochenende waren es sogar 1,1 Millionen. "Das sind nur 15 Prozent weniger als im Vergleichzeitraum 2019, und das bei den aktuell geltenden Abständen in den Kinosälen. Also ein tolles Ergebnis“, sagt Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des Branchenverbands HDF Kino.