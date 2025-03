Kirchen verlieren 2024 über eine Million Mitglieder

Die beiden großen Kirchen haben im vergangenen Jahr zusammen mehr als eine Million Mitglieder verloren. Wie aus am Donnerstag von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Zahlen hervorgeht, gehörten Ende 2024 noch 37,8 Millionen Menschen einer der beiden Kirchen an.

Erstmals weniger als 20 Millionen Katholiken in Deutschland

Knapp 19,8 Millionen Menschen waren 2024 in der katholischen Kirche . Damit fällt die Zahl der Katholiken in Deutschland 2024 erstmals unter die Marke von 20 Millionen. Nach vorläufigen Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn machen die Katholiken jetzt noch 23,7 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

Evangelische Kirche: Rund drei Prozent weniger Mitglieder

Bätzing: Kirche soll sich "an der Wirklichkeit orientieren"

Menschen hätten nach wie vor hohe Erwartungen an die Kirche - besonders in den Bereichen Bildung, Erziehung und soziale Verantwortung. Diese Erwartungen müssten bei knapper werdenden Ressourcen handlungsleitend sein. "Es gilt, Zukunftsfelder zu identifizieren, die nah an der Lebenswirklichkeit der Menschen sind - besonders an jungen Menschen und ihren Familien."