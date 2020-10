Weltweit unterhält sie rund 216.000 Schulen für mehr als 60 Millionen Schüler. An den mehr als 1.700 katholischen Universitäten sind 11 Millionen Studierende eingeschrieben. In Deutschland besuchen derzeit knapp 360.000 Schüler die 900 katholischen Schulen in freier Trägerschaft. Das sind 3,7 Prozent aller Schüler.