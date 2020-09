Sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt zu erleben, ist für die Psyche der Kinder bewusst oft nicht aushaltbar. Eine Überlebensstrategie des kindlichen Organismus ist häufig die, das Erlebte abzuspalten und zu verdrängen. Das ermöglicht manchen Kindern das Überleben in einer für sie ausweglosen Situation. Dennoch zeigen sich häufig Probleme in der psychischen und körperlichen Entwicklung der Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben oder erleben, die zunächst überhaupt nicht mit der sexualisierten Gewalt in Verbindung gebracht werden.



Meistens bekommt die damals als Kind errichtete Mauer jedoch irgendwann Risse. Dann kommen Erinnerungen, Flashbacks - die erlebte sexuelle Gewalt kann oftmals erst im Erwachsenenalter als solche benannt werden. Mitunter kann es viele Jahre oder auch Jahrzehnte dauern, bis sich Erlebtes Bahn bricht. Die Erinnerungen und Bilder an den Missbrauch sind schwer auszuhalten. „Trigger“ wie bestimmte Situationen, Menschen, Gerüche und Geräusche können dann jederzeit die erlebten Situationen ins Bewusstsein rufen, so klar und deutlich, als geschehe alles gerade hier und jetzt. Es gibt aber auch Menschen, die sich nicht an konkrete Situationen erinnern, deren unerträgliche Gefühle, Empfindungen und Reaktionen aber erlebte sexuelle Gewalt sehr wahrscheinlich machen.



Die Folgen und Auswirkungen erlebter sexualisierter Gewalt sind so unterschiedlich wie die Lebenssituationen und Lebenswege der betroffenen Menschen. Jede Bewältigungsstrategie, sei es die Entwicklung einer Essstörung, selbstverletzendes Verhalten, extreme Leistungsorientierung, Konsum von bewusstseinsverändernden Substanzen, ist ein Versuch, eine Möglichkeit, mit dem Erlebten zurecht zu kommen, zu überleben. Für manche von sexueller Gewalt Betroffene bedeutet die Bewältigung des Alltags, jeden Morgen aufzustehen und sich dem Leben zu stellen, einen enormen Kraftaufwand. Jedes Symptom, jede Folge ist eine normale Reaktion, oft Schutzfunktion des Menschen auf eine unnormale, gewaltvolle Erfahrung!



Auch psychische Erkrankungen wie beispielsweise das Borderline-Syndrom oder das Entwickeln von Psychosen können Folgen des sexuellen Missbrauchs in der Kindheit sein. Nach wie vor gibt es wenig Forschung und wenig Forschungsergebnisse in Bezug auf den Zusammenhang zwischen erlebter sexueller Gewalt und Psychiatrieaufenthalten.



Es ist für viele von sexueller Gewalt Betroffene hilfreich und wichtig, Orte zu finden, an denen es möglich ist, über das Erlebte oder über die Folgen des sexuellen Missbrauchs zu sprechen. Sich dem Erlebten zu stellen, Beratung oder Therapie in Anspruch zu nehmen ist ein mutiger Schritt, der für manche möglich ist, für andere aber auch nicht. Es kann auch entlastend wirken, in einer Gruppe von anderen Betroffenen zu hören, die ähnliches erlebt haben, und so nicht weiterhin mit dem Gefühl, damit allein zu sein oder verrückt zu sein, herumlaufen zu müssen. Mit den Folgen des Missbrauchs haben die Betroffenen nicht selten ein Leben lang zu tun.



Auch wenn es im Kindesalter nicht möglich war, den sexuellen Missbrauch zu benennen oder aufzudecken, ist es hilfreich zur frühen Bewältigung des sexuellen Missbrauchs, wenn es im Leben eines betroffenen Mädchen oder Jungen auch eine sie oder ihn unterstützende Person im nahen Umfeld gegeben hat. Förderung in bestimmten Bereichen, Zuwendung, Verständnis, bedingungslose Zugewandtheit sind Ressourcen im Leben eines Kindes, die sich immer positiv auf die Bewältigung von Problemen, auch im Erwachsenenleben auswirken.