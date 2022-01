Markus Elstner war 11 Jahre alt und Messdiener in Bottrop, als es passierte. Damals Ende der 70er Jahre nahm Priester Peter H. ihn mit in seine Wohnung und schenkte Wein ein. Elstner erinnert sich an das, was dann geschah: "Dann hat er mich halt auch angefasst. Und er hat mir an mir gezeigt, was ich bei ihm machen soll. Also, ich musste ihn dann oral befriedigen."