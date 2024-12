"Zumindest an Heiligabend sollten wir in die Kirche gehen." - "Also, wenn wir das ganze Jahr nicht gehen, muss es an Weihnachten auch nicht sein." Solche oder ähnliche Diskussionen wird es dieses Jahr in der Weihnachtszeit in zahlreichen Haushalten geben. Viele Menschen gehen selten oder gar nicht mehr in die Kirche - auch an Weihnachten.