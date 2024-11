Neue EKD-Ratsvorsitzende: Fehrs - quirlig, spontan, nahbar

Es gibt Menschen, die betreten einen Raum und die Atmosphäre verändert sich zum Positiven. Kirsten Fehrs, die Hamburger Bischöfin, ist so jemand. Sie hat diese besondere Fähigkeit, die sie im Amt als Sprecherin für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) so dringend braucht: Sie ist quirlig, spontan, lebendig, kurz: Sie ist nahbar.