... wurde am 27. Mai 1923 als Sohn deutsch-jüdischer Eltern in Fürth geboren. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wanderte die Familie 1938 in die USA aus und lebte in New York. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte Kissinger zunächst in den Ardennen und kam 1945 als Angehöriger des Counter Intelligence Corps nach Deutschland. Dort leitete er eine Spionageabwehr-Einheit in Bensheim und war Lektor an der US-Agentenschule in Oberammergau.



Nach seiner Promotion unterrichtete er bis 1969 in Harvard und erwarb sich einen Ruf als Spezialist für internationale, besonders europäische Politik. Unter US-Präsident Richard Nixon wurde Kissinger offizieller Berater für Außen- und Sicherheitspolitik und später auch Außenminister. Er spielte eine große Rolle in den Friedensverhandlungen während des Vietnam-Kriegs sowie den Friedensbemühungen im Nahen Osten.



Zusammen mit anderen prominenten US-Außenpolitikern forderte Kissinger 2007 die US-Regierung dazu auf, konkrete Schritte zur Erreichung einer atomwaffenfreien Welt zu tun, da die Erde sich ihrer Meinung nach mit Blick auf die Atomwaffenprogramme des Iran und Nordkoreas an der Schwelle zu einer neuen und gefährlichen atomaren Ära befinde.

Bildquelle: epa