Kinder länger in Kitas: Betreuung über 35 Stunden steigt

Die Zahl der Kita-Kinder, die mehr als 35 Stunden pro Woche betreut werden, ist innerhalb von zehn Jahren um 30 Prozent gestiegen. Knapp zwei Drittel von ihnen wurden zuletzt mehr als 45 Stunden pro Woche betreut. Das teilte das Statistische Bundesamt an diesem Dienstag in Wiesbaden mit. Im Schnitt werden Kita-Kinder 36,1 Stunden pro Woche betreut.

Neue Rekorde bei der Ausbildung von Erziehungsberufen

Binnen zehn Jahren wuchs auch die Zahl der betreuten Kinder um 20 Prozent auf nun 3,94 Millionen. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Pädagogen in den Einrichtungen um 46 Prozent. 2024 arbeiteten 724.100 Betreuungskräfte in Kindertagesstätten. Dabei arbeitet die Mehrheit von ihnen in Teilzeit. 67 Prozent arbeiten weniger als 38,5 Stunden pro Woche. Die Statistiker sehen darin einen Grund für die angespannte Personalsituation in den Kitas.