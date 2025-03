Für Diana Nowak (35) aus Halle an der Saale war Erzieherin immer ein Traumberuf - aus Liebe zu Kindern. Heute ist die zweifache Mutter in beruflicher Hinsicht so manches Mal am Ende ihrer Kräfte. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen der Kita "Am Stadtpark" leiden unter der angespannten Situation: "Heute fehlen acht Fachkräfte. Trotzdem muss dieselbe Anzahl an Kindern betreut werden", erzählt sie. Mehr Aufbewahrung als Bildung . Ein frustrierendes Trauerspiel. "Das ist ein richtig schlimmes Gefühl, man möchte ja für alle da sein."