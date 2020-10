Laut einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) fehlt es in Deutschland an rund 342.000 öffentlich geförderten Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und bei Tagespflegepersonen für unter Dreijährige. Und das, obwohl Milliarden in den Kita-Ausbau investiert wurden, berichtet die "Welt am Sonntag".