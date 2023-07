"Rechte" Kleiderkammern : Hilfsangebot oder gefährliche Masche?

Etwas gegen diese Kümmerer-Angebote zu unternehmen, sei jedoch auch als Staat schwierig, weil sie nicht verboten seien. Das sei gerade das perfide an dieser Masche, positiv belegte Dinge zu nutzen. "Was wir tun müssen und was wir als Verfassungsschutz tun, das ist ganz klar: Aufklären, was da passiert", so Müller.