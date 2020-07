Ein Blick in die Statistiken zeigt: Das Leben in Deutschland ist in den vergangenen Jahren immer sicherer geworden. Dennoch ist die Zahl der Menschen, die einen Kleinen Waffenschein besitzen, drastisch gestiegen. In den vorigen zwölf Monaten stieg die Zahl um rund 44.000 auf 686.000, wie aus einer Umfrage der Düsseldorfer "Rheinischen Post" unter den 16 Bundesländern hervorgeht. 2014 waren es noch 260.000 gewesen.