Bei den jährlichen Bohrungen füllen die Wissenschaftler Stahlröhren mit Trockeneis und Äthanol, versenken sie im See: Die Sedimente, die dann an der Röhre festfrieren, dokumentieren menschliches Handeln, das die Natur massiv beschädigt hat. Deshalb wollen die Forscher nun die Epoche des Anthropozän ausrufen. "Wir bemerken ja alle die Veränderungen in der Umwelt", so Francine McCarthy, "warum sollte das nicht in der Erdgeschichte so vermerkt werden."