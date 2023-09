An diesem Samstag kehrt die "Polarstern" in ihren Heimathafen nach Bremerhaven zurück. Nach einem Check-Up in der Werft sticht der deutsche Forschungseisbrecher wieder in See, diesmal geht's in die Antarktis. Auch dort wollen die Forscher Veränderungen dokumentieren, als Augenzeugen des Arktischen und Antarktischen Klimawandels.