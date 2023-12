NOAA: Wärmster Arktis-Sommer seit Messbeginn

Die Arktis hat einem Bericht der US-Klimabehörde NOAA zufolge in diesem Jahr ihren wärmsten Sommer seit Beginn der Messungen erlebt.

Das Eis wird immer weniger, die Verschmutzung der Arktis immer mehr. Schadstoffe kommen über Luftströmungen hierher. Forschende aus den Niederlanden untersuchen die Veränderungen. 10.08.2022 | 1:29 min

Die Landtemperaturen im Sommer seien die höchsten je in der Erdregion um den Nordpol gemessenen gewesen, hieß es am Dienstag von den Wissenschaftlern der NOAA.

Höchster Punkt der Eisdecke fünf Mal geschmolzen

Der höchste Punkt der Eisdecke in Grönland sei zum fünften Mal in den vergangenen 34 Jahren, in denen dazu Daten erhoben wurden, geschmolzen, die Ausbreitung des Meereises sei weiter zurückgegangen.