Nicht überall sind die Emissionen gestiegen. In China etwa sind sie gegenüber 2021 um 0,9 Prozent, in der Europäischen Union um 0,8 Prozent gesunken. In China ist dies mit dem pandemiebedingten Rückgang der Bauaktivitäten zu erklären, in Europa mit einem geringeren Verbrauch an Gas, weil weniger davon zur Verfügung steht.