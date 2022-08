Hydrologe warnt : Dürren nehmen zu - schneller als erwartet

Bei der Dürre 2003 sei das aber anders gewesen, weil sie mit einer Hitzewelle verbunden gewesen wäre, so Samaniego. Mit der vorhandenen Energie verdunstete damals zunächst das Wasser und ging in die Atmosphäre. Wenn kein Wasser mehr da sei, gehe die Hitzeenergie in den Boden, es gebe noch mehr Verdunstung und mache den Boden heißer. Wenn keine Verdunstung mehr möglich sei, gehe die Energie zurück in die Atmosphäre als sensible Wärme. Abläufe, die sich gegenseitig verstärkten und sehr komplex seien.