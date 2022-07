Klimakrise: Keine Zeit mehr zum Ausprobieren

Weltweit sind Trockenheit, gar Dürre und Brände, in den Sommermonaten vielerorts üblich geworden und auch das Jahr 2022 macht keine Ausnahme. Nicht nur in Deutschland brennen die Wälder und Gräser, in vielen anderen Ländern ist die Lage teils noch krasser. In Spanien, Italien oder in Frankreich brennen ganze Landstriche weg. Ernten fallen aus, Flüsse vertrocknen, Menschen hungern und sterben, besonders in den Ländern, die am wenigsten zur Erhitzung des Planeten beigetragen haben.