360-Grad-Ausstellung in Bremerhaven: Wetterextreme hautnah

Klima-Ausstellung in Bremerhaven

Auf einer bewegbaren Plattform und 360-Grad-Funktion erfahren Gäste im Klimahaus Bremerhaven Wetterextreme hautnah. Quelle: Klimahaus Bremerhaven

"Ich erzähle euch jetzt etwas, das schon vor sehr, sehr langer Zeit begonnen hat." Die Stimme ist ruhig, fast schon beruhigend. "Wie ein zarter Schleier umhüllt sie uns - die Atmosphäre unserer Erde." Zu hören ist sie im Inneren des Uplift, jenes beweglichen Raums im Zentrum der neuen Dauerausstellung Wetterextreme im Klimahaus Bremerhaven.

Was folgt, ist keine klassische Präsentation - sondern eine Reise durch drei Etagen und durch eine Welt aus Stürmen, Dürre, Fluten und Feuer.

Klimawandel hautnah erleben

"2024 war erneut das wärmste Jahr, das wir je gemessen haben", sagt Susanne Nawrath, Leiterin Wissenschaft und Bildung im Klimahaus.

Was wir wirklich spüren, sind nicht diese Grad mehr - es sind die Extreme. „ Dr. Susanne Nawrath, Leiterin Wissenschaft und Bildung, Klimahaus Bremerhaven

Das Klimahaus will mehr als beeindrucken. Es will aufklären. In einem eigenen Wetterstudio können Tornados erforscht, Windkraft getestet und Wolken quasi angefasst werden.

Bevor der eigentliche Uplift beginnt, führt Meteorologin und Astronautin Insa Thiele-Eich in einem filmischen Prolog in das Thema ein. Erst danach betreten die Besuchenden die Plattform, die sich in Bewegung setzt und zur Bühne einer eindrucksvollen Inszenierung wird.

Während sie sich langsam hebt und dreht, entfaltet sich ringsum eine 360-Grad-Welt aus Wetterphänomenen: trockene Landschaften, lodernde Feuer, peitschender Regen, Sturm und Dunkelheit. Spezialeffekte verdichten sich zu einem Erlebnis, das den Klimawandel nicht nur erklärt, sondern auch spürbar macht - in einer zwölfminütigen Fahrt durch eine zunehmend aus dem Gleichgewicht geratene Atmosphäre.

Nachrichten | Wissen : Wie der Klimawandel die Erde verändert

Augenzeugen berichten von ihren Erlebnissen

Im Ausstellungsbereich "Augenzeugen" erzählen Menschen aus aller Welt, wie sie Extremwetter erleben - und wie sie darauf reagieren. In mehreren Videoprojektionen erscheinen sie mit ihrer eigenen Geschichte. Eine Frau aus Bangladesch berichtet, wie ein Zyklon ihr Dorf zerstörte und wie sie daraufhin begann, Mangroven zu pflanzen, die vor Windböen schützen und den Boden festigen sollen.

"Wir erklären, wie es zu Wetterextremen kommt bzw. warum Wetterextreme durch den Klimawandel stärker und häufiger auftreten können ", erzählt Nawrath. "Warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf - das führt entweder zu Trockenheit am Boden oder zu Starkregen, wenn sich Wolken bilden. Beides sind Folgen des Klimawandels." Ihr Ziel sei es, nicht nur zu erklären, sondern auch Hoffnung zu machen.

Wir wollen zeigen, dass wir etwas tun müssen - und können. „ Susanne Nawrath, Leiterin Wissenschaft und Bildung, Klimahaus Bremerhaven

Weltweit einmalige Ausstellung

Mit rund 14,7 Millionen Euro ist die neue Dauerausstellung eine der aufwändigsten im Haus. "Diese Plattform, die sich hebt, dreht und sogar leicht schaukelt - dazu Nebel, Laser, Regen. So etwas gab es in dieser Form weltweit noch nicht", sagt Holger Bockholt, Leiter Marketing und Prokurist des Klimahauses. Für ihn ist die Schau ein Wendepunkt.

Bisher haben wir für Klimaschutz sensibilisiert. Jetzt geht es auch um Klimaanpassung. „ Holger Bockholt, Leiter Marketing und Prokurist, Klimahauses Bremerhaven

Ausstellung will zum Handeln motivieren

Eine zentrale Frage zieht sich durch die Ausstellung hindurch: Wer wollen wir gewesen sein? Ein Gedanke, der bei den Besuchenden hängen bleibt. "Man merkt schon, wie sich das Wetter verändert hat", sagt Besucher Thomas Prager. "Man sollte sich fragen, was man selbst tun kann."

Andere zeigen sich beunruhigt: "Beängstigend, wenn man sieht, was da auf uns zukommen kann", sagt Sibylle Hartmann. Ihr Mann Wolfgang ergänzt: "Man ist froh, die schönen Jahre noch erlebt zu haben."

Trotz aller Schwere will die Ausstellung nicht in Resignation münden. Vielmehr will sie dazu ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen - als Gesellschaft, aber auch ganz persönlich.

Wir alle beeinflussen, wie sich die Zukunft entwickelt. „ Susanne Nawrath, Leiterin Wissenschaft und Bildung, Klimahaus Bremerhaven