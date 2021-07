Brüssel will in diesem Zug auch die Ausgabe kostenloser CO2-Zertifikate an bestimmte Wirtschaftszweige in der EU deutlich reduzieren. Das wäre nötig, um diese Industrien nicht gegenüber internationaler Konkurrenz zu bevorteilen. Außerdem soll auch der Seeverkehr künftig vom Emissionshandel abgedeckt werden.