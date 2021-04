Noch höhere Einsparungen seien bei vegetarischer oder veganer Ernährung in Deutschland möglich - 98 bis 102 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. "Wie signifikant diese Einsparungen sind, zeigt der Blick auf die Gesamtemissionen in Deutschland, die sich 2018 auf 858 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente beliefen", schreibt der WWF. In der Studie wurden demnach erstmals globale Ernährungsempfehlungen der EAT-Lancet-Kommission auf Deutschland übertragen.