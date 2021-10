In diesem Jahr seien nach Katastrophen wie Waldbränden, Stürmen, Überschwemmungen oder Dürren weltweit mehr als 30 Millionen Menschen wegen Naturkatastrophen auf der Flucht - und damit dreimal mehr als wegen Konflikten und Gewalt (8,9 Millionen), heißt es in einem am Donnerstag in Genf veröffentlichten Bericht. Alle 192 nationalen IFRC-Unterorganisationen befassten sich mittlerweile mit klimabedingten Naturkatastrophen.