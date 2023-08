In Europa sei die Hitzewelle um 2,5 Grad Celsius, in Nordamerika um zwei Grad Celsius und in China um ein Grad Celsius wärmer gewesen als sie es ohne den Klimawandel gewesen wäre, heißt es in der Studie. Dieses Studienergebnis stuft Douglas Maraun, Klimawissenschaftler an der Universität Graz und einer der Autoren des sechsten Sachstandsberichtes des Weltklimarates IPCC als robust und plausibel ein.