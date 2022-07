Höchstwerte erwartet : Trockene Hitze wälzt sich übers Land

Auch in Kroatien, in Griechenland und in der Türkei drohen in diesem Sommer weitere Waldbrände. Einzig in Frankreich könnte sich die Waldbrandgefahr im Laufe der Woche vorübergehend verringern, wenn es dort auch mal regnet. In den Urlaubsregionen am Mittelmeer bleibt es in der nächsten Zeit heiß, sonnig und trocken.