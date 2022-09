In Europa ist Luftverschmutzung das größte Umweltgesundheitsrisiko. Schlechte Luft kann laut Europäischer Umweltagentur zu Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen führen. 96 Prozent der Stadtbevölkerung in Europa sind laut EEA Luftschadstoffkonzentrationen ausgesetzt, die über den Luftqualitätsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen.



Mehr als 300.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr werden allein auf die chronische Belastung durch Feinstaub zurückgeführt. Ein Teil dieser vorzeitigen Sterblichkeit sei unter anderem auf Krebs zurückzuführen. Luftverschmutzung könne mit 0,5-1 Prozent aller Krebsfälle in Europa und mit über 7 Prozent der Lungenkrebsfälle in Verbindung gebracht werden.





Krankmacher Kohle - Polen kämpft um saubere Luft