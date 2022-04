Die Wetterlage hält aber noch eine Pointe für uns bereit: Im Vorfeld der Warmfront sinkt die Temperatur so weit ab, dass der Regen am Freitag in den Höhenlagen der Mittelgebirge vom Saarland bis nach Oberfranken in Schnee übergeht. In der Nacht zum Samstag kann es in diesem Bereich sogar in den Niederungen weiß werden. Manch Autofahrer wird sich froh sein, wenn er noch auf Winterreifen fährt.