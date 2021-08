Gleichzeitig ist in einer wärmeren Atmosphäre mehr Wasserdampf enthalten. So regnet es häufiger und stärker; Flüsse transportieren immer mehr Süßwasser in den Nordatlantik. Das Oberflächenwasser wird so immer leichter und salzärmer. In der Folge sinkt es immer weniger ab. Das aber müsste es tun, damit das warme salzige Wasser aus der Golfregion nachströmen könnte.