Technisch sei der Einsatz natürlicher Kältemittel wie Isobutan längst möglich, sagt de Graaf. "Ein gutes Beispiel ist Indien. Dort gibt es einen Hersteller, der an die eine Million Split-Klimageräte in Indien schon verbaut hat mit dem Kältemittel Propan." In der EU und in Deutschland allerdings konnten sich diese Anlagen bisher nicht durchsetzen - vielleicht deshalb, weil Herstellung und Einbau etwas aufwändiger sind.