"Don’t look up": was für ein Film. Es kommt ein Komet, und er wird die Erde treffen. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Die beiden, die den Kometen entdeckt haben, werden in Talkshows eingeladen, wo man sie mit Fragen zu außerirdischem Leben bombardiert, man den schockierenden Teil ihrer Nachricht erst nicht hören will und dann verniedlichend kommentiert. Die Regierung reagiert nicht, vor lauter Wahlkampf. Das Leben geht einfach genau so weiter. Business as usual, the show must go on. Die Überbringer dieser wirklich schlechten Nachricht werden einfach nicht ernst genommen. Und selbst als alle den Kometen sehen könnten, werden sie aufgefordert: "Schaut einfach nicht hin".