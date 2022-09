Dabei gebe es große regionale Unterschiede, so der Agrarökonom Christoph Gornott, der am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Arbeitsgruppe "Anpassung in Agrarsystemen leitet". An den Küstenstandorten gebe es sogar überdurchschnittliche Erträge. Ganz anders sehe das in Mitteldeutschland aus, in Sachsen-Anhalt oder Brandenburg, wo der Boden sehr sandig sei und wenig Wasser speichern könne.