Die Kernaussage der Studie von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des "Lancet Countdown on Health and Climate Change": Je engagierter der Klimaschutz, desto positiver sind auch die Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen – vor allem durch eine bessere Ernährung, weniger Schadstoffe in der Luft und mehr Bewegung. In den neun untersuchten Ländern – darunter die USA, China, Großbritannien, Nigeria und Deutschland - könnten jährlich über zehn Millionen frühzeitige Todesfälle vermieden werden.