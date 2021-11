Das Versagen der 30.000 Verhandler von Glasgow lässt sich an vielem festmachen. Nicht zuletzt an einem einzigen Wort: "down". In letzter Minute wurde im Abschlussdokument die Formulierung zum absolut notwendigen Kohleausstieg von "phase out" zu "phase down" verwässert. Statt aus der Kohle auszusteigen nimmt man sich nur vor sie zurückfahren. Indien und China sind auf die Bremse getreten.