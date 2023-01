... ist Gesundheitsökonomin und hat an der Universität Bayreuth studiert sowie dort am Lehrstuhl für Medizinmanagement und Versorgungsforschung promoviert. Derzeit ist sie als Senior Research Managerin am Deutschen Krankenhausinstitut e.V. beschäftigt und forscht schwerpunktmäßig an aktuellen krankenhauspolitischen Themen. Mit ihrer Kollegin Melanie Filser hat sie im Herbst 2021 für ein Gutachten zum Klimaschutz in deutschen Krankenhäusern bundesweit Kliniken befragt, um energierelevante Daten zu erfassen.

Bildquelle: Deutsches Krankenhausinstitut e.V.