Ihren Protest brachten die Demonstranten bei kreativen Aktionen zum Ausdruck, darunter Fahrraddemos etwa in Mainz und Gießen. In Hamburg schufen die Aktivisten einen sechzig Meter langen Schriftzug mit der Botschaft "Wir alle für 1,5 Grad C". Fridays for Future appelliert mit der Aktion an die Weltgemeinschaft, die Erderwärmung nicht über 1,5 Grad Celsius steigen zu lassen.