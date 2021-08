Extreme Wetterereignisse werden wahrscheinlich normal werden. Sie abzumildern verlangt nach gemeinsamer Anstrengung. "In der öffentlichen Diskussion darüber geht es vor allem darum, dass wir uns werden einschränken müssen", sagt Bechtoldt. Von Einschränkungen fühlen sich Menschen bedroht, deshalb rät Bechtoldt zu positiven Visionen: "Wir wollen in Städten mit gut funktionierendem öffentlichen Nahverkehr leben, in denen die Luft sauber ist und in denen Kinder sicher auf der Straße unterwegs sein können."