Dieses Wissen könne jetzt auch für andere Gletscher in der Region genutzt werden, so die Autoren. Die Studie gibt Forschern also neue Methoden in die Hand, um Gletscherschmelzen künftig besser zu verstehen. Das könnte weitere schlechte Nachrichten zur Folge haben: Denn auch andere Gletscher könnten solche Kipppunkte aufweisen.