Es ist das Horrorszenario im Klimawandel: Permafrostböden tauen allmählich auf und setzen Millionen Tonnen Methan frei. Doch Forscher glauben: Die Schmelze bietet auch Chancen. In den kommenden Jahrzehnten könnte es vor allem im Norden Kanadas, in Alaska und in Sibirien mehr nutzbare Flächen für Pflanzenanbau und Viehzucht geben - also in Gebieten, die bisher zu kalt für eine Bewirtschaftung sind.