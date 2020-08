In den vergangenen Jahren hat der Biobauer auf demselben Feld Ackerbohnen angebaut. Lange Zeit war die Ackerbohne, auch Dicke Bohne genannt, in Deutschland Eiweißfuttermittel Nummer eins, vor allem in der Rindviehhaltung. Der Anbau eiweißreicher Futterpflanzen wird in Deutschland öffentlich gefördert.