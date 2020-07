Der Temperaturanstieg erfolge in der Nord- und Ostsee aber etwa doppelt so schnell wie im globalen Mittel, was den Ökosystemen und einzelnen Fischarten das Überleben erschwert. Sie bräuchten viele Generationen, um sich dem Wandel anzupassen. Gelingt es also nicht, die Treibhausgase bis zur Jahrhundertwende zu reduzieren, droht der Nord- und Ostsee eine Erwärmung um vier bis fünf Grad, 60 Prozent der Fischarten wären gefährdet.