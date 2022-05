Das Bedrohungsgefühl, das mit dem Zustand der Welt verbunden ist, betrifft offenbar vor allem die junge Generation. Das ist auch kein Wunder, weil sie ja in diese Zukunft hineinleben wird. Sie ist am meisten vom Klimawandel und den damit einhergehenden Veränderungen betroffen. Von all den kommenden Extremwetter-Ereignissen. Von all den Katastrophenfolgen, die finanziert werden müssen. Alles ausgelöst dadurch, dass wir in den letzten 200 Jahren in einem Ausmaß das Klima verändert haben, wie das noch nie auf dem Planeten so schnell passiert ist.