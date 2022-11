In Europa sind die Temperaturen in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so schnell gestiegen wie im globalen Durchschnitt: Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Klimabericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) und des Climate Change Service der EU stiegen die Temperaturen in Europa zwischen 1991 und 2021 im Durchschnitt um 0,5 Grad Celsius pro Jahrzehnt an. Der Trend dürfte demnach anhalten.