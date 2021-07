Was er womöglich noch nicht weiß: Der kommende Sachstandsbericht des International Panel on Climate Change (IPCC) wird diesen Trend in vollem Umfang bestätigen. Ein Detail: Allein die Erwärmung des Mittelmeers führt bei uns zu deutlich mehr Starkregen. Heute sagte der Klimaforscher Mojib Latif: "Die Menschheit verlässt gerade den klimatischen Wohlfühlbereich. Was dann kommt, kennen wir nicht, daran sind wir nicht angepasst."