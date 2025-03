Klimawandel: Gletscher-Rettung "eine Frage des Überlebens"

Die Idee dahinter: Die UNO will das Bewusstsein "für die wichtige Rolle von Gletschern, Schnee und Eis im Klimasystem und im Wasserkreislauf" stärken. Denn ohne sie sähe es mit der Wasserversorgung in vielen Regionen der Welt schlecht aus. Dass die Gletscher weltweit auf dem Rückzug sind, hat tatsächlich drastische Folgen.

Gletscherschmelze: Verlust von Milliarden Tonnen Eis

Das letzte sogenannte hydrologische Jahr (November 2023 bis Oktober 2024) war laut Internationaler Wetterorganisation WMO das dritte in Folge, in dem alle Gletscherregionen der Erde Masse verloren haben. Und das vierte insgesamt mit Rekord-Verlusten. Die Gletscher-Beobachtungsstelle World Glacier Monitoring Service (WGMS) schätzt den Verlust seit 1975 auf 9.000 Milliarden Tonnen.

Studie: Wasservorräte in Gefahr

Um die gewaltigen Wasservorräten in den Gletschern steht es immer schlechter, stellt eine internationale Studie fest, an der auch das Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beteiligt war. Im Schnitt verlieren die Gletscher danach 273 Milliarden Tonnen im Jahr. Das entspreche dem, was "die gesamte Weltbevölkerung in 30 Jahren verbraucht, wenn man von drei Litern pro Person und Tag ausgeht", rechnet Zemp vor.