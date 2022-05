Natalia Klitschko : "Es zerreißt mein Herz"

Sie versucht, die Lage so weit es geht zu akzeptieren. Klitschko: "Der Mensch passt sich der Situation an". Aus Hamburg bemüht die Sängerin sich, alles, was in ihren Kräften liegt zu tun, um ihren Landsleuten zu helfen. Mit "better day" hat sie jetzt eine Charity-Single aufgenommen. Damit will Klitschko Spenden für ihr Land sammeln und damit ihren Anteil dazu beitragen "den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden."